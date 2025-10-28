Скорая помощь прибыла в отдел полиции к уличной певице Наоко

Врачи скорой помощи прибыли в 76-й отдел полиции по вызову к вокалистке уличной группы Stoptime Дарье Логиновой, известной под псевдонимом Наоко, сообщил 28 октября MR7 со ссылкой на близких задержанной. Перед этим задержанная пожаловалась на недомогание, ей вызвали медиков.

Как сообщается, Логинову оставляют в отделе полиции на ночь. Еду ей передали.

Ранее днем Ленинский районный суд оштрафовал Логинову на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ) во время уличного выступления на Сенной площади. В суд ее доставили из отдела полиции, где, по данным "Фонтанки", на нее составили протокол по статье об организации массового одновременного пребывания людей в общественном месте (ст. 20.2.2 КоАП РФ). После заседания ее увезли обратно.

Перед этим Логинова отбыла 13 суток ареста из-за концерта у станции метро "Площадь Восстания". Мероприятие также сочли организацией массового пребывания людей, повлекшего нарушение общественного порядка. Еще один протокол по делу о дискредитацию армии Куйбышевский суд вернул накануне составителям.

Репертуар Stoptime состоит, в том числе, из песен иностранных агентов. После появления видеозаписей выступлений группы в интернете с их критикой выступили ряд пользователей Сети и активистов. Заявление в силовые органы написал депутат Госдумы Михаил Романов.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру