Суд вернул полиции один из протоколов о дискредитации армии на певицу Наоко

Куйбышевский районный суд Петербурга 27 октября вернул составителям административный протокол в отношении певицы Дианы Логиновой из группы Stoptime, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. Протокол был составлен по статье о дискредитации Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Как уточнили в пресс-службе судов, решение вернуть протокол приняли для "устранения препятствий его рассмотрения".

Отметим, всего на рассмотрение городских судов поступило два протокола о дискредитации армии в отношении Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко. Ранее материалы дела поступили в Ленинский районный суд. Заседание назначено на 28 октября.

Сама Логинова сейчас отбывает административный арест за организацию уличного выступления возле станции метро "Площадь Восстания". Ей назначили 13 суток по статье об организации массового скопления граждан, повлекшего нарушение общественного порядка (ст. 20.2.2 КоАП). Также под арест отправили гитариста и барабанщика группы Stoptime.

Уличные музыканты из группы Stoptime получили известность летом 2025 года. Их репертуар преимущественно состоял из творчества иностранных агентов. В начале октября в социальных сетях начали публиковать видеозаписи их выступлений с критикой музыкантов. На группу также жаловался депутат Государственной думы Михаил Романов.

