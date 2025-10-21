Законопроект о местном самоуправлении внесли в ЗакС

На рассмотрение Законодательного собрания поступил законопроект о местном самоуправлении, сообщил 21 октября председатель городского парламента Александр Бельский. По его оценке, документ "максимально" сохраняет полномочия петербургских муниципалитетов. Целью инициативы спикер назвал обеспечение правовых основ работы МСУ.

"Инициатива максимально сохраняет полномочия муниципалитетов Петербурга. Правда, теперь они будут решать не "вопросы местного значения", а вопросы "непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения"", — написал Бельский в своем Telegram-канале.

Муниципалам собираются сохранить полномочия по организации мероприятий в МО, по обучению неработающих жителей правилам гражданской обороны и организации досуга. По мнению Бельского, "время показало, что вся эта деятельность востребована людьми не меньше, чем благоустройство дворов и зеленых зон".

Документ сохраняет существующее разделение Петербурга МО на округа, города и поселки. Кроме того, основная часть депутатов по-прежнему будет работать на общественных началах, а главу муниципалитета будут выбирать из числа мундепов. В то же время поправками предусмотрено исключение отдельной главы об ответственности муниципальных органов и их должностных лиц. Как уточнил Бельский, для удобства пользователей сведения распределят в тексте "по месту применения".

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру