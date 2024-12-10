Путин удивился, что в школах отсутствует оценка за поведение

Президент России Владимир Путин во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 10 декабря признался, что не знал, что в школах больше не ставят оценки за поведение. Он считает, что в случае их возвращения они должны быть равноценны баллам по другим предметам.

Тему возвращения оценок за поведение в школьные дневники на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) поднял глава Общественной палаты Сахалинской области Владимир Иконников. По его мнению, это поможет поддерживать дисциплину в образовательных учреждениях.

"Я, честно, даже не знал, что у нас отсутствует оценка за поведение. Нет у нас в школах оценки за поведение?" - удивился президент.

Путин предположил, что раз оценки за поведение исключили, то на это должны были быть какие-то причины. Теперь же, в случае востребованности их возвращения, эту тему стоит обсудить. Президент сообщил, что на данный момент сформулировать свое решение по этому вопросу не готов.

"Но если оценка за поведение будет возвращена, то нужно, чтобы она на что-то влияла. Сейчас не буду вдаваться в детали, но думаю, что вы меня понимаете. Она должна быть равноценной с другими оценками", - цитирует слова главы государства ТАСС.

Ранее вернуть в школы обязательные оценки за поведение призывал депутат МО "Шушары" Михаил Ветров. Свое обращение с предложением он направил в ноябре главе Минпросвещения Сергею Кравцову.

фото с сайта Кремля