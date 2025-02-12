Миронов внесет в Госдуму законопроект о введении оценок за поведение

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов и первый зампред Комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев внесут в нижнюю палату парламента законопроект о введении в школах оценки за поведение, сообщает 12 февраля "Парламентская газета" со ссылкой на пресс-службу партии.

Проект предлагает внести поправки в статью 66 закона "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым получение начального общего и среднего общего образования должно включать в себя аттестационный отзыв педагога о поведении.

"Аттестационный отзыв о поведении помогает детям осознать личную ответственность за свои действия, что в свою очередь формирует навыки самодисциплины и самоконтроля", — цитирует пояснительную записку законопроекта "Парламентская газета".

Законопроект был разработан на фоне поручения президента России Владимира Путина оценить целесообразность введения оценок за поведение. Перечень поручений был опубликован 8 февраля на сайте Кремля. Список был составлен по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека от 10 декабря прошлого года, где Путин признавался, что не знал, что в школах больше не ставят оценки за поведение.

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