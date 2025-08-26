ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 26 августа 2025, 15:36

СМИ: Бастрыкину продлили срок службы на посту главы СК еще на год

Президент России Владимир Путин продлил срок службы главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина еще на один год, сообщил 26 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на источник в ведомстве. Такую же информацию предоставил источник "Интерфакса".

По данным изданий, Бастрыкин пробудет в должности председателя Следкома до августа 2026 года. Отмечается, что срок его службы должен был истечь 27 августа.

Александр Бастрыкин занимает должность главы Следственного комитета России с 2011 года. Согласно законодательству РФ, председатель Следкома должен покинуть свой пост по достижении 70 лет. Однако в 2024 году был принят закон, по которому президент может продлевать срок его нахождения в должности. Отметим, что 27 августа Бастрыкину исполнится 72 года.

Напомним, ранее "Ведомости" сообщили, что Бастрыкин значится среди кандидатов на пост главы Верховного суда. Однако 25 августа в Высшей квалификационной коллегии судей заявили, что заявление на замещение должности председателя Верховного суда подал только генеральный прокурор Игорь Краснов. 

Должность председателя Верховного суда стала вакантна в июле 2025 года после смерти Ирины Подносовой, которая возглавляла ведомство с апреля 2024 года.

фото: сайт Следкома


