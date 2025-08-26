В Ленобласти на 2 часа сократят время продажи алкоголя

С 1 сентября на территории Ленобласти начнут действовать новые правила продажи алкоголя, сообщила пресс-служба администрации региона 26 августа. Теперь в области можно будет приобрести алкоголь в то же время, что и в Северной столице.

"Согласно изменениям в областном законе об обороте этилового спирта, продажа алкоголя на территории Ленинградской области будет запрещена с 22.00 до 11.00. Запрет коснется магазинов и точек общепита в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях", - говорится в публикации пресс-службы.

Соответствующий законопроект был принят Заксобранием Ленобласти сразу в трех чтениях 28 мая и подписан губернатором региона Александром Дрозденко 30 мая. Он же выступил автором инициативы.

Раньше на территории Ленобласти реализации алкогольной продукции могла осуществляться с 09:00 до 22:00. Теперь время продажи алкоголя синхронизировалось с тем, что установлено в Санкт-Петербурге. Как отмечал Дрозденко в пояснительной записке к своей инициативе, разное время начала продажи алкоголя в Петербурге и Ленобласти снижало эффективность ограничительных мер.

Напомним, последние годы на территории регионов СЗФО ужесточаются условия продажи алкогольной продукции. Наиболее активно с реализацией алкоголя борются в Вологодской области. Там с 1 марта 2025 года начали действовать новые правила, в соответствии с которыми в будние дни алкогольная продукция в магазинах региона может продаваться только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите.

По словам главы Вологодчины Георгия Филимонова, за 5 месяцев действия подобных мер в области закрылось 280 алкомаркетов из действовавших 610. Еще 66 торговых точек прекратили продажу спиртного.

В Петербурге же законодатели решили бороться с "наливайками". Так, в конце мая городское Заксобрание приняло законопроект, по которому продажа алкоголя в ночное время (с 22:00 до 11:00) будет запрещена в тех заведениях, которые не были внесены в реестр ресторанов. Чтобы попасть в этот перечень, заведение должно располагать залом для обслуживания площадью не менее 50 квадратных метров, отдельным входом с фасада, помещением для приготовления пищи, туалетами для клиентов и персонала, а также штатом из не менее чем пяти человек, контрактом на охрану и тревожной кнопкой экстренного вызова.

Новый петербургский закон также вступит в силу с 1 сентября. В конце августа комитет по промышленной политике, инновациям и торговле опубликовал инструкцию для предпринимателей по включению в реестр заведений с правом ночной продажи алкоголя.

