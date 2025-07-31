В Вологодской области за 5 месяцев закрылись 280 алкомаркетов

Более половины алкомаркетов в Вологодской области закрылись или прекратили продажу алкоголя после введения ограничительных мер на территории региона, сообщил 31 июля губернатор Вологодчины Георгий Филимонов в своем telegram-канале. Сейчас в регионе полноценную работу по установленным правилам продолжают 264 магазина.

"В начале года в регионе работало 610 алкомаркетов. Из них 280 закрылись, а 66 прекратили продажу спиртного. Это 224 федеральных и 122 региональных объекта. Всего 346 точек. По установленным правилам работу продолжают 264 алкомаркета", - говорится в публикации Филимонова.

Соответствующие данные были приведены на совещании правительства по промежуточным итогам реализации закона об ограничении розничной продажи алкоголя и вейпов на территории Вологодской области. По данным главы Вологодчины, за 4 месяца действия закона (март-июнь) свою работу прекратила почти половина "наливаек": в Вологде их количество сократилось с 42 до 23, а в Череповце — с 45 до 27. Кроме того, с июня закрылась треть точек по продаже вейпов. Всего были закрыты 100 вейп-шопов из 316.

Филимонов отметил, что за 4 месяца действия закона об ограничении продажи алкоголя в сравнении с аналогичным периодом в прошлом году на 53% снизилась смертность от заболеваний, связанных с употреблением алкоголя, а также на 71% снизилась смертность от отравлений спиртным.

Ранее стало известно, что в Вологодской области временно прекратили продажу алкоголя в магазинах федеральной торговой сети "Красное и белое". Ограничения коснулись 58 магазинов. По словам Филимонова, торговые точки могут продолжить работу, однако без права продавать алкоголь.

Напомним, закон об ограничении продажи алкоголя в Вологодской области вступил в силу 1 марта. Согласно новым правилам, продавать алкоголь в магазинах региона по будням можно только с 12:00 до 14:00. При этом ограничения не распространяются на выходные и праздничные дни, а также не действуют в общепите.

За регулирование продажи вейпов Филимонов взялся в начале мая. Тогда он заявил о намерении полностью запретить их продажу на территории Вологодской области. При этом губернатор региона подчеркнул, что за неимением соответствующих полномочий правительство намерено "профилактировать" каждый отдельный магазин на наличие нарушений.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал Филимонова