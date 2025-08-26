Вестибюль "Площади Восстания" закрывали из-за подтопления

Мощный ливень в центре Петербурга привел к закрытию вестибюля 2 станции метро "Площадь Восстания" 26 августа, сообщила пресс-служба петербургской подземки. Он не работал около 15 минут.

"Уважаемые пассажиры! Вестибюль 2 станции "Площадь Восстания" (выход на Московский вокзал) закрыт в связи с подтоплением в результате мощного ливня", - говорится в публикации метрополитена от 15:15.

При этом подземный переход и вход в вестибюль со стороны Лиговского проспекта не закрывали. Позднее в пресс-службе подземки сообщили, что вестибюль возобновил работу в обычном режиме в 15:32.

Отметим, что с 23 часов 25 августа на территории Петербурга был объявлен "желтый" уровень погодной опасности. Сначала его ввели до 9 утра 26 августа из-за тумана, а затем продлили до 21 часа 26 августа из-за грозы и дождя. В связи с этим правительство города призвало петербуржцев соблюдать особую осторожность на дороге, а также не приближаться к шатким конструкциям, рекламным щитам и старым деревьям.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру