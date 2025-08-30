Герасимов заявил о планах продолжения СВО

Специальная военная операция будет продолжена, заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Валерий Герасимов, подводя 30 августа итоги боевых действий в весенне-летний период. По его словам, к настоящему времени Россия контролирует почти всю территорию Луганской народной республики.

"Выполнение задач специальной военной операции Объединенной группировкой войск будет продолжено ведением наступательных действий", — заявил Герасимов.

Из слов начальника Генштаба следовало, что Россия контролирует 99,7 % территории ЛНР, 79 % территории ДНР, а также 76 % Херсонской и 74 % Запорожской областей. В целом, по его оценке, стратегическая инициатива полностью находится у российских войск.

Герасимов отметил необходимость своевременных поставок промышленностью высокоточного оружия, ракет и иного вооружения и военной техники. В то же время он высоко оценил действия военнослужащих, заявив, что при выполнении боевых задач они "проявляют лучшие черты российского воинства". Всего за весну и лето к государственным наградам за мужество были представлены 120,9 тысячи военных, из которых свыше 101 тысячи приходится на солдат и сержантов.

Андрей Казарлыга, фото: Минобороны России / Telegram (скриншот видео)