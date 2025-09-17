Сотрудницу миграционного отдела подозревают в получении взятки на 2 млн рублей

Следственный отдел по Центральному району возбудил дело о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) в отношении сотрудницы миграционного отдела, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Петербургу 17 сентября. Она могла получить более 2 млн рублей.

По версии следствия, главный специалист-эксперт Управления по вопросам миграции с октября 2020 по ноябрь 2024 года, находясь на территории Петербурга, получила от неназванного гражданина на свой счёт и счёт своего мужа взятку на общую сумму свыше 2 млн рублей. Деньги она взяла в обмен на рассмотрение документов иностранцев, интересы которых представлял мужчина, в приоритетном порядке.

Следствие устанавливает все обстоятельства происшествия. Сотруднице может грозить до 15 лет лишения свободы.

Напомним, ранее другую сотрудницу миграционной службы заподозрили в сливе персональных данных иностранцев. В ее отношении была назначена служебная проверка, в случае подтверждения вины женщине может грозить уголовная ответственность и увольнение из органов внутренних дел.

Анастасия Луценко / Фото: ГСУ СК России по Петербургу