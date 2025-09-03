ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 3 сентября 2025, 11:18

Сотрудницу миграционной службы подозревают в сливе данных иностранцев

фото ЗакС политика Сотрудницу миграционной службы подозревают в сливе данных иностранцев

Оперативники Управления собственной безопасности (УСБ) полицейского Главка подозревают сотрудницу миграционной службы в сливе персональных данных, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти 3 сентября. В ее отношении назначена служебная проверка.

Как говорится в публикации, 42-летняя сотрудница районного подразделения миграционной службы могла передавать третьему лицу персональные данные иностранных граждан. В связи с этим руководство ведомства назначило в ее отношении судебную проверку.

Если вина сотрудницы будет подтверждена, ей будет назначено наказание в установленном законом порядке. Кроме того, женщине может грозить увольнение из органов внутренних дел.

Напомним, ранее петербургская полиция задержала другую сотрудницу миграционной службы и 55-летнего иностранца по подозрению в организации схемы фиктивной регистрации мигрантов. По предварительным данным, в рамках схемы на учет могли поставить порядка 1,5 тысяч иностранцев. 

Анастасия Луценко


