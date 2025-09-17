Главу администрации Ивангорода будут судить по делу о подлоге на 37 млн рублей

Кингисеппский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Ленобласти завершил расследование уголовного дела в отношении главы администрации МО "Ивангородское городское поселение", сообщила пресс-служба ведомства 17 сентября. Его обвиняют в трёх эпизодах злоупотребления должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и трёх эпизодах служебного подлога (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

По версии следствия, в 2024 году МО "Ивангородское городское поселение" получило из бюджета Ленобласти субсидию на обустройство туристского центра в Ивангороде в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". При этом работы по заключенным для этих целей муниципальным контрактам были выполнены не полностью.

Несмотря на это, глава администрации якобы принял и оплатил эти работы, чем нанёс ущерб бюджету муниципалитета в размере более 37 млн рублей.

Материалы дела с обвинительным заключением были направлены в Кингисеппский городской суд для рассмотрения по существу.

По данным 47news, речь идёт о Юрии Паршине. На сайте муниципалитета он всё ещё значится главой администрации. Как заявил изданию глава МО Виктор Карпенко, вина в произошедшем якобы лежит на "предшественниках" Паршина, так как он вступил в должность главы администрации лишь в конце ноября 2024 года, а срок по контрактам заканчивался 20 декабря.

Напомним, ранее в Кингисеппском районе Ленобласти досрочно лишили полномочий главу администрации Вистинского сельского поселения Ирину Сажину в связи с утратой доверия. В ходе проверки прокуратуры выяснилось, что она заключала муниципальные контракты с лицом, от которого финансово зависел её супруг.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру