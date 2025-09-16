Главу администрации сельского поселения в Ленобласти уволили из-за связей мужа

Кингисеппская городская прокуратура выявила нарушения антикоррупционного законодательства в администрации Вистинского сельского поселения, сообщила пресс-служба надзорного ведомства Ленобласти 16 сентября. В результате глава администрации Ирина Сажина досрочно лишилась своих полномочий в связи с утратой доверия.

В ходе проверки прокуратура установила, что Сажина заключала муниципальные контракты с лицом, от которого финансово зависел её супруг. При этом при заключении контрактов нарушились конкурентные процедуры и процедура формирования цены. Кроме того, Сажина не уведомила соответствующую комиссию о возникновении личной заинтересованности.

В результате Кингисеппский городской прокурор направил в адрес главы МО представление об устранении нарушений и решении вопроса об увольнении Сажиной в связи с утратой доверия. Представление было удовлетворено.

Напомним, в начале августа Петродворцовый районный суд Петербурга признал законным решение о досрочном прекращении полномочий бывшего депутата МО "Большеижорское городское поселение" в Ленинградской области Сергея Бортника. Причиной для лишения полномочий стало то, что Бортник возглавлял МБУ "Атлант", подведомственное администрации МО.

Анастасия Луценко / Фото: ЗАКС.Ру