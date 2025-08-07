Суд признал законным лишение мандата мундепа из Большой Ижоры Бортника

Петродворцовый районный суд Петербурга рассмотрел иск бывшего депутата МО "Большеижорское городское поселение" в Ленинградской области Сергея Бортника к Совету депутатов муниципалитета с требованием признать незаконным решение о досрочном прекращении его депутатских полномочий, сообщила 7 августа объединенная пресс-служба судов города. Требования Бортника удовлетворены не были.

Помимо признания незаконным решения о лишении мандата, экс-депутат также просил взыскать в его пользу 300 тысяч рублей моральной компенсации и обязать ответчика опубликовать вводную и резолютивную части решения в газете "Балтийский луч", а также в социальной сети "ВКонтакте" и мессенджере Telegram.

Как указал Бортник, в период исполнения депутатских полномочий он ни привлекался ни к каким видам ответственности, в частности за нарушения антикоррупционного законодательства, и не совершал нарушения, связанные с непредоставлением сведений о доходах, в связи с чем он считает решение о лишении мандата чрезмерным. При этом, по словам Бортника, заседание комиссии состоялось в его отсутствие, что лишило его возможность предоставить документы по существу вынесенных на заседании вопросов, а само решение Совета депутатов принято за пределами их полномочий.

В мае 2024 года суд апелляционной инстанции удовлетворил требования Бортника, однако в мае 2025 года это решение было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

В свою очередь, представитель ответчика – глава Совета депутатов Елена Сухова, пояснила, что решение о прекращении полномочий Бортника принимали 9 депутатов, чьи мнения разделились. При этом сама глава МО полагает, что решение носит чрезмерный характер.

Однако суд установил, что Бортник, являясь депутатом, также занимал должность МБУ "Атлант", подведомственного МА МО "Большеижорское городское поселение" и непосредственно главе администрации, полномочному давать Бортнику распоряжения. Возглавляемое Бортником предприятие получало субсидии из бюджета города, а сам депутат не уведомил в письменной форме о личной заинтересованности, которая может привести к конфликту интересов. Кроме того, он сам не принял меры по предотвращению конфликта, а о заседаниях комиссии по его урегулированию был уведомлен.

В связи с этим суд пришел к выводу, что действия Бортника нарушают антикоррупционное законодательство, что является основанием для досрочного прекращения депутатских полномочий. Суд отклонил требования Бортника.

Судя по публикациям в Telegram-канале муниципалитета, решение о прекращении полномочий Бортника было принято 13 сентября 2023 года по представлению прокурора Ломоносовского района об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции.

фото: ЗАКС.Ру