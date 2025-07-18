Депутата МО "Парголово" от "Единой России" лишили мандата из-за утраты доверия

Муниципальный совет МО "Парголово" досрочно лишил полномочий депутата Ольгу Клекоцюк, сообщила ЗАКС.Ру глава округа Ольга Кутыловская 18 июля. Лишение мандата инициировала прокуратура Выборгского района из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Клекоцюк не представила сведения о доходах за 2024 год.

Клекоцюк должна была пройти процедуру подачи деклараций в качестве депутата впервые. Она избралась в совет в сентябре 2024 года от "Единой России". На момент избрания Клекоцюк занимала должность заместителя директора в школе №457.

В прокуратуре отметили, что депутатские полномочия Клекоцюк были прекращены в связи с утратой доверия. Как уточнила в беседе с ЗАКС.Ру глава округа Кутыловская, решение было принято в начале июля.

Отметим, последние годы для муниципалов упростили процедуру отчета о своих доходах и имуществе. Сейчас им достаточно лишь сообщать о совершенных крупных сделках, либо об их отсутствии. Ранее проблемы с подачей деклараций в Петербурге становились поводом для досрочного прекращения полномочий многих депутатов. Нередко под внимание надзорных органов попадали представители оппозиционных партий.

Константин Леньков / Фото ГБОУ Школа №457 Выборгского района