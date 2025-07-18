Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 18 июля 2025, 11:50

Депутата МО "Парголово" от "Единой России" лишили мандата из-за утраты доверия

фото ЗакС политика Депутата МО "Парголово" от "Единой России" лишили мандата из-за утраты доверия

Муниципальный совет МО "Парголово" досрочно лишил полномочий депутата Ольгу Клекоцюк, сообщила ЗАКС.Ру глава округа Ольга Кутыловская 18 июля. Лишение мандата инициировала прокуратура Выборгского района из-за нарушения законодательства о противодействии коррупции. Клекоцюк не представила сведения о доходах за 2024 год. 

Клекоцюк должна была пройти процедуру подачи деклараций в качестве депутата впервые. Она избралась в совет в сентябре 2024 года от "Единой России". На момент избрания Клекоцюк занимала должность заместителя директора в школе №457.

В прокуратуре отметили, что депутатские полномочия Клекоцюк были прекращены в связи с утратой доверия. Как уточнила в беседе с ЗАКС.Ру глава округа Кутыловская, решение было принято в начале июля. 

Отметим, последние годы для муниципалов упростили процедуру отчета о своих доходах и имуществе. Сейчас им достаточно лишь сообщать о совершенных крупных сделках, либо об их отсутствии. Ранее проблемы с подачей деклараций в Петербурге становились поводом для досрочного прекращения полномочий многих депутатов. Нередко под внимание надзорных органов попадали представители оппозиционных партий. 

Константин Леньков / Фото ГБОУ Школа №457 Выборгского района


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Поселок Парголово
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
Клекоцюк Ольга Александровна
Упоминаемые персоны
Клекоцюк Ольга Александровна 






Рейтинг  персон ↑


О редакции Реклама