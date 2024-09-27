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Новости 19:10

Петербург переходит на периодическое протапливание с 30 сентября

фото ЗакС политика Петербург переходит на периодическое протапливание с 30 сентября

По поручению губернатора Петербурга Александра Беглова с 9:00 30 сентября в Петербурге начинается периодическое протапливание, сообщила 27 сентября пресс-служба Смольного. Соответствующее распоряжение выпущено комитетом по энергетике и инженерному обеспечению. 

Во время этого периода будет осуществлен постепенный запуск источников теплоснабжения, чтобы обеспечить циркуляцию тепла и возможность подключения жилых домов к центральной системе отопления.

Приоритетное подключение к теплу будет предоставлено детским садам, школам, медицинским и социальным учреждениям.

"Решение о переходе на периодическое протапливание в Петербурге принимается на основе анализа данных синоптиков.", - уточнил Александр Беглов.

Организациям, обслуживающим многоквартирные дома, предложено начать протапливание с 30 сентября, если жильцы не определили другую дату. Этот период позволит провести подготовку к постоянному отопительному сезону.

Регулярный отопительный сезон начнется, когда среднесуточная температура опустится ниже +8 градусов и продержится на этом уровне несколько дней.

25 сентября комитет по энергетике и инженерному обеспечению сообщал, что, несмотря на постепенное похолодание в городе, регулярное отопление включать пока не планируется

фото unsplash


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