Отопление в Петербурге включат не раньше октября

К концу сентября в Петербурге наблюдается постепенное снижение температуры, однако отопление пока включать не планируется, передала 25 сентября слова пресс-службы комитета по энергетике и инженерному обеспечению "Комсомольская правда".

Пресс-служба комитета сообщила, что решение о начале отопительного сезона будет принято на основе данных от ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По установленным нормам, тепло подается в дома после того, как среднесуточная температура в городе в течение пяти дней будет ниже +8 градусов.

По прогнозам центра "Фобос", пока в Петербурге до конца сентября сохранится относительно теплая погода – температура не опустится ниже +12 градусов даже ночью. Значительное похолодание ожидается лишь в октябре.

Напомним, что сегодня, 26 сентября, в Петербурге ожидаются кратковременные дожди.

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