Малинкович: На памятнике Кириллу Лаврову нужно указать, что он играл Ленина

Глава "Коммунистов России" Сергей Малинкович предложил отметить на памятнике актеру Кириллу Лаврову, что он неоднократно исполнял роль Владимира Ильича в театре и кино, сообщили ЗАКС.Ру в пресс-службе партии 15 марта. Политик также заявил, что партия полностью поддерживает решение Смольного увековечить память о советском артисте.

"Десятки его [Кирилла Лаврова] ролей в театре и кино полюбились миллионам зрителей, Лавров - один из символов советского искусства! Отрадно, что принято такое решение! С нашей стороны только есть предложение, чтобы на постаменте было указано, что Кирилл Лавров неоднократно исполнял в кино и театре роль Владимира Ильича Ленина!" - цитируют Малинковича в пресс-службе партии.

Кирилл Лавров возглавлял БДТ имени Георгия Товстоногова с 1989 по 2007 год. Актер обладал носил звания Героя Социалистического Труда и народного артиста СССР. Роль Ленина он сыграл в фильмах "Доверие" в 1975 году и "20 декабря" в 1981 году.

Ранее в Смольном заявляли, что памятник Кириллу Лаврову установят в 2026 году в Ораниенбаумском саду Петроградского района. Открытие приурочат к 150-летию СССР и 101-й годовщине со дня рождения артиста. Сейчас на месте, где планируют возвести памятник, находится закладной камень монумента.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру