Конкурс на место главы администрации МО "Смольнинское" состоится 8 апреля

Совет депутатов МО "Смольнинское" назначил конкурс на замещение должности главы местной администрации на 8 апреля, сообщил в своих соцсетях депутат Павел Смоляк. Соответствующее решение принято на заседании 11 марта. Муниципал уточнил, что желающие смогут подать необходимые для участия документы сразу после публикации решения, однако когда именно оно будет обнародовано не уточняется. Согласно действующей редакции устава МО "Смольнинское", нормативные акты должны быть обнародованы в течение 10 дней со дня принятия.

В состав конкурсной комиссии от совета вошли глава округа Людмила Смирнова, а также депутаты Елена Мамедова и Алексей Захаров. Еще часть членов комиссии предложит губернатор Александр Беглов.

Сейчас полномочия главы местной администрации Дмитрий Данилов, который занимает этот пост после ухода с должности Дмитрия Путинцева в декабре 2025 года.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру