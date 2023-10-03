Ненастоящий детектив

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Депутаты Петербурга планируют внести технические поправки в закон о парламентском расследовании. За пять лет существования этой нормы никакого разбирательства ЗакС так и не начал. В текущем созыве об этой возможности даже не вспоминали. ЗАКС.Ру поинтересовался у депутатов, почему они не проводят парламентское расследование и нужна ли им вообще такая возможность.

Приняли, но не пользуются

Законодательное собрание Петербурга на заседании 4 октября намерено рассмотреть изменение городского закона "О парламентском расследовании". В норме хотят поправить название федерального закона, которое изменилось.

Сам петербургский документ приняли в 2018 году. Потом исправляли в 2022 году. По этому закону, ЗакС может начать самостоятельное расследование из-за обстоятельств, которые представляют общественную значимость и имеют негативные последствия для жителей Петербурга. Речь идет, например, о тех фактах, когда должностное лицо не исполняет Устав города или его законы с нормативно-правовыми актами. Например, это может быть нарушение прав и свобод человека, бюджетного законодательства и другое.

Для начала расследования группа депутатов численностью не менее десяти человек должна подать обращение в комитет по законодательству парламента. Тот в течение 20 дней проверяет факты и готовит проект постановления о начале разбирательства. Этот документ выносится на всеобщее голосование ЗакСа. Если большинство парламентариев согласится с проведением парламентского расследования, то должна быть создана комиссия и начата работа.

Депутаты Петербурга ни разу не начали парламентского расследования. Хотя предложения были. Последний раз — в прошлом созыве. Тогда при сносе СКК "Петербургский" погиб рабочий Матвей Кучеров, и ряд парламентариев предложили разобраться в ситуации. Но представители правительства и "Единой России" напирали на то, что делом занялся Следственный комитет и не стоит вмешиваться в его работу — большинством голосов решили парламентского расследования не проводить.

Предлагали в ЗакСе заняться и разбирательством по плохой уборке снега (дважды), и по разгону общедемократической колонны на Первомайском шествии 2019 года, и по запрету митинга 9 сентября 2018 года. А больше предложений и не было.

В текущем созыве, который работает уже два года, тему парламентского расследования вообще не поднимали. ЗАКС.Ру решил узнать у депутатов, почему так и нужна ли им вообще такая возможность.

Блокировка от большинства

Соавтор закона о парламентском расследовании и депутат ЗакСа от "Единой России" Денис Четырбок в разговоре с изданием заявил, что в настоящее время нет оснований для проведения расследований. Он напомнил, что в законе прописаны факты, по которым может быть начато разбирательство — сейчас таких случаев нет. По его словам, возникающие вопросы удается решить с помощью других существующих форм взаимодействия парламента и исполнительной власти.

- Это (парламентское расследование – прим. ЗАКС.Ру) как крайняя форма реакции парламента. У нас есть много других форм взаимодействия, более легких по своему содержанию: депутатские обращения, рабочие группы, депутатские слушания, депутатские запросы. Сейчас необходимости инициировать такую форму, как парламентское расследование, я лично не вижу, - сказал Четырбок.

Аналогичного мнения придерживается лидер фракции ЛДПР Павел Иткин. Он сказал в беседе с ЗАКС.Ру, что "навскидку" не может вспомнить серьезных и резонансных историй. Он тоже отметил, что парламентское расследование — серьезная мера воздействия. Такие механизмы стоит использовать по очень веским причинам, считает Иткин. По его мнению, если большинство не согласно с идеей проведения расследования, то, вероятно, это не так уж необходимо.

Руководитель фракции "Новых людей" Дмитрий Павлов тоже предположил, что у текущего созыва парламента пока не возникло потребности в расследовании. Кроме того, есть и другие компетентные органы, которые занимаются разбором ситуаций, отметил депутат в беседе с изданием.

- Все-таки Следственный комитет, прокуратура и суд являются последними инстанциями, которые защищают интересы граждан. Конечно, депутаты должны бдить и быть в повестке происходящего в городе. <...> Депутаты могут высказать свое мнение как народные избранники, - считает Павлов.

Лидер фракции КПРФ Роман Кононенко считает, что процедура начала расследования не так проста. Помимо этого, надо чтобы идею поддержало большинство депутатов, напомнил коммунист.

- Мы понимаем, что у нас большинство депутатов — 30 человек — это фракция "Единая Россия". Фактически, мы можем провести парламентское расследование только в том случае, когда "Единая Россия" это захочет сделать, - заявил Кононенко ЗАКС.Ру.

Об этом же в разговоре с изданием упомянули депутат от "Яблока" Борис Вишневский и беспартийный член фракции "Справедливая Россия – За правду" Михаил Амосов. В прошлом созыве они были одними из инициаторов парламентских расследований, которые так и не были проведены. Амосов отметил, что в этом созыве парламентское расследование не было даже предложено, потому что вероятность его проведения мала.

- У нас парламентское большинство в политическом плане связано с правительством города. А расследование — это же вещь неприятная для правительства города. Ведь расследуют-то что? Какие-то вызывающие сомнение действия со стороны правительства. А как одобрить самому парламентскому большинству, когда оно политически с правительством? Вот здесь возникает узкое место, через которое пока не удается пройти, - считает Амосов.

Такого же мнения придерживается Вишневский. По его словам, правительство не желает разбирательств Законодательного собрания:

- Потому что никто не заинтересован в том, чтобы расследовали его деятельность. Понятно же, что предметом парламентского расследования в 99% случаев будет именно деятельность органов исполнительной власти.

Вишневский добавил, что потенциальных тем для расследования, по его мнению, сейчас достаточно: например, уничтожение Манежа лейб-гвардии Финляндского полка и засекреченные расходы резервного фонда городской администрации.

На экстраординарный случай

Лидер "Новых людей" Павлов, работающий депутатом первый созыв, предположил, что стоит изучить причины принятия закона о парламентском расследовании и обсудить его целесообразность. Остальные опрошенные ЗАКС.Ру депутаты считают, что этот закон нужен.

В частности, руководитель фракции ЛДПР Иткин отметил, что широта инструментария — это всегда хорошо. С ним согласен и коллега-коммунист Кононенко:

- Механизм такой нужен. Может произойти что-то чрезвычайное, экстраординарное. На такой случай эта норма и прописана у нас в законодательстве.

Член "Единой России" Четырбок напомнил, что в прошлом созыве инициативы о проведении парламентского расследования были. Это подтверждает, что закон нужен, считает "единоросс".

- Другой вопрос, что сама процедура не была завершена по объективным причинам. Если бы в принципе закон был мертвый и никогда бы не применялся, если бы даже не было инициации, то тогда да, мы бы говорили о его некоей теоретизированности.

Амосов и Вишневский считают, что закон о парламентском расследовании полезен, но его стоит изменить. В норме необходимо прописать, что разбирательство начинается, если его желает инициировать даже меньшинство депутатов, уверены парламентарии.

- 10 человек выдвигают инициативу о проведении парламентского расследования, и парламент его обязан назначить после этого, - пояснил предложение Вишневский.

Правда, он сомневается, что текущий состав ЗакСа пойдет на такие изменения закона. Амосов предположил, что начать двигаться в эту сторону можно с организации слушаний по проблемным темам, на которые обязаны явиться представители исполнительной власти. Эта проблема с парламентским расследованием обсуждается в кулуарах ЗакСа, добавил беспартийный депутат. Правда, по его словам, на решение вопроса в ближайшее время рассчитывать не стоит.

София Саттарова