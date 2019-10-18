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19:04

Резник и Амосов снова предлагают провести парламентское расследование из-за плохой уборки снега

фото ЗакС политика Резник и Амосов снова предлагают провести парламентское расследование из-за плохой уборки снега

Депутат Законодательного собрания Максим Резник в беседе с ЗАКС.Ру сообщил, что намерен снова поднять вопрос о парламентском расследовании некачественной уборки снега прошедшей зимой. 

- Я считаю, что парламентское расследование – это нормальный и естественный механизм. Не надо бояться слова «расследование». Лучше уж парламентское расследование, чем уголовное. Хотя там давно уже уголовное…. Но всё равно, тем не менее, нам надо парламентское расследование, - заявил парламентарий.

При этом, он сообщил, что не уверен в наличии политической воли его коллег по парламенту – но «попытка не пытка». Действовать надо в интересах города, добавил депутат.

По словам Резника, проведение расследования он обсуждал с муниципальным депутатом МО «Гражданка» Вадимом Сафоновым, который также является помощником депутата ЗакСа Михаила Амосова. Последний также считает, что необходимо проводить парламентское расследование по организации уборки города от снега. Проверить необходимо всю систему очистки улиц, уверен парламентарий.

- Надеюсь, на этот раз депутаты не станут отмалчиваться. В феврале были только эмоции, а в октябре есть итоги расследования антимонопольной службы, - передала слова Амосова его пресс-служба.

Ранее 18 октября УФАС по Петербургу заявило, что шесть компаний города вступили в картельный сговор на торгах по содержанию дорог – в том числе, по очистке их от снега. Антимонопольный орган планирует наложить на организации штрафы. Также в деле замешан комитет по благоустройству, уверены в УФАС.  Инициировать расследование о «снежном картеле» управление антимонопольной службы просил Резник. По его словам, сподвижником в этом был и мундеп Сафонов.

София Саттарова


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22:03    
Жидёнку не надо торопиться. Надо сесть спокойно, забить косячок, а потом расследовать Кстати, было парламентское расследование безобразного провокационного поведения обкуренного депутата  на демонстрации, приведшее к необходимости применения сил правопорядка к распоясавшимся [цензура]иганам ? Ведь можно на эту безобразную выходку депутата посмотреть как на организацию массовых беспорядков. А это уже серьёзная уголовная статья.

19:20    
Правильно, если сейчас расследование не провести, то этой зимой Беглов снова будет лопаточкой снег перекидывать.

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