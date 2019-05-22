Шишлов призвал депутатов провести парламентское расследование действий полиции 1 мая

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 22 мая выступил в Заксобрании с докладом о событиях на первомайской демонстрации за честные выборы. Он призвал депутатов после сентябрьских выборов провести парламентское расследование действий полиции и нацгвардии во время Первомая.

Омбудсмена с места пытался перекричать депутат «Единой России» Андрей Анохин. Позже к нему подошел лидер фракции Александр Тетердинко, и после недолгого разговора Анохин успокоился.

Шишлов рассказал депутатам о травмах, полученных задержанными и о судебных решениях об организации несогласованного митинга внутри согласованного шествия, из-за которых организаторы первомайской колонны были арестованы.

- Наверное, участникам в случае остановки теперь придется изображать бег на месте, чтобы не быть задержанными, - отметил Шишлов.

Также омбудсмен рассказал, что хотел показать депутатам полутораминутный ролик о задержаниях участников Первомая, однако в ЗакСе ему сказали, что в Мариинском дворце внезапно сломалась аппаратура. Пять депутатов записались, чтобы задать вопросы Шишлову. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что вопросы и выступления не предусмотрены регламентом, однако сам он выступил. Макаров перечислил всех полковников в депутатском корпусе и заявил, что никто из них ни разу не нарушил офицерской чести и не заслуживает лозунга «ЕдРо в помойное ведро». Ударения в словах «ЕдРо» и «ведро» Макаров поставил на первый слог.

События 1 мая в демократической колонне он назвал «стычками», которые устроили участники шествия. После этого он заявил, что Михаилу Горбачеву нельзя простить предательства, и поблагодарил полицейских и Росгвардию.

- Отношение к сотрудникам полиции и нацгвардии должно быть трепетным, - добавил председатель парламента.

1 мая в Петербурге была фактически сорвана согласованная демонстрация за честные выборы по Невскому проспекту. По ходу шествия полицейские без объяснения причин начали выдергивать из толпы и задерживать некоторых участников акции. Далее, по словам организаторов демонстрации, колонна остановилась, чтобы разобраться в происходящем. Полицейские восприняли остановку как попытку организовать несанкционированного митинга и начали массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо», в отделения полиции попали более 60 человек. Одной активистке во время задержания сломали плечо.

Некоторые задержанные позже были отпущены без протоколов, другим назначили административные штрафы за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Организаторы акции Александр Шуршев и Андрей Пивоваров провели в спецприемнике по 10 суток за организацию якобы несанкционированного митинга в рамках санкционированного шествия.

В комитете по вопросам законности вину за случившееся на Первомае возложили на “провокаторов”, которые, по мнению, чиновников, сорвали праздничное шествие. В число «провокаторов» сотрудники комитета записали и оппозиционных депутатов Законодательного собрания Петербурга.

Сергей Еремеев

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