Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

11:18

Шишлов призвал депутатов провести парламентское расследование действий полиции 1 мая

фото ЗакС политика Шишлов призвал депутатов провести парламентское расследование действий полиции 1 мая

Уполномоченный по правам человека в Петербурге Александр Шишлов 22 мая выступил в Заксобрании с докладом о событиях на первомайской демонстрации за честные выборы. Он призвал депутатов после сентябрьских выборов провести парламентское расследование действий полиции и нацгвардии во время Первомая.

Омбудсмена с места пытался перекричать депутат «Единой России» Андрей Анохин. Позже к нему подошел лидер фракции Александр Тетердинко, и после недолгого разговора Анохин успокоился.

Шишлов рассказал депутатам о травмах, полученных задержанными и о судебных решениях об организации несогласованного митинга внутри согласованного шествия, из-за которых организаторы первомайской колонны были арестованы.

- Наверное, участникам в случае остановки теперь придется изображать бег на месте, чтобы не быть задержанными, - отметил Шишлов.

Также омбудсмен рассказал, что хотел показать депутатам полутораминутный ролик о задержаниях участников Первомая, однако в ЗакСе ему сказали, что в Мариинском дворце внезапно сломалась аппаратура. Пять депутатов записались, чтобы задать вопросы Шишлову. Спикер ЗакСа Вячеслав Макаров заявил, что вопросы и выступления не предусмотрены регламентом, однако сам он выступил. Макаров перечислил всех полковников в депутатском корпусе и заявил, что никто из них ни разу не нарушил офицерской чести и не заслуживает лозунга «ЕдРо в помойное ведро». Ударения в словах «ЕдРо» и «ведро» Макаров поставил на первый слог.

События 1 мая в демократической колонне он назвал «стычками», которые устроили участники шествия. После этого он заявил, что Михаилу Горбачеву нельзя простить предательства, и поблагодарил полицейских и Росгвардию.

- Отношение к сотрудникам полиции и нацгвардии должно быть трепетным, - добавил председатель парламента.

1 мая в Петербурге была фактически сорвана согласованная демонстрация за честные выборы по Невскому проспекту. По ходу шествия полицейские без объяснения причин начали выдергивать из толпы и задерживать некоторых участников акции. Далее, по словам организаторов демонстрации, колонна остановилась, чтобы разобраться в происходящем. Полицейские восприняли остановку как попытку организовать несанкционированного митинга и начали массовые задержания. По данным «ОВД-Инфо», в отделения полиции попали более 60 человек. Одной активистке во время задержания сломали плечо.

Некоторые задержанные позже были отпущены без протоколов, другим назначили административные штрафы за нарушение правил проведения публичных мероприятий. Организаторы акции Александр Шуршев и Андрей Пивоваров провели в спецприемнике по 10 суток за организацию якобы несанкционированного митинга в рамках санкционированного шествия. 

В комитете по вопросам законности вину за случившееся на Первомае возложили на “провокаторов”, которые, по мнению, чиновников, сорвали праздничное шествие. В число «провокаторов» сотрудники комитета записали и оппозиционных депутатов Законодательного собрания Петербурга.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
–екламный блок загружаетс¤...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


12:45    
12:21, Ваши хозяева страну разрушили медицину, науку, образование, промышленность, до так что первейшие подстилки прозападные смотрят на Вас из зеркала. Но долго ли Вам жировать осталось на хребте народа?

12:21    
Полиции огромнейшее спасибо за разгон 1 мая прозападных мразей-врагов России! Действовать надо только жёстче против американских подстилок, применяя водомёты, газы, можно и "Новичок", дубинки, мощные электрошокеры и тд.

12:11    
Косолапые в праздновать привыкли, лиьш бы деньги налогоплательщиков на свой разгуляй не тратили.

12:01    
Единственное известное мероприятие медведей в Удельном парке - празднование 4 ноября 2017 года.

11:53    
Фактически Макаров оправдывал нарушения закона сотрудниками полиции некой целесообразностью и лукавил про публичные мероприятия якобы проводимые "партией при власти" в Удельном парке.
Если он полагает, что плакат о партии в ведро его оскор[цензура]ет, пусть обратится в порядке Кодекса об административных правонарушениях с заявлением.
Меня, например оскор[цензура]ют некоторые лжецы в Законодательном Собрании, но я знаю, что доказать в суде факт оскорбления (в понимании КоАП РФ) у меня вряд ли получится.

11:27    
Уполномоченный по правам человека сказал всё правильно и по делу. В отличие от председателя ЗАКСа. Законность заменили целесообразностью, а цели себе власти ставят на свой вкус. Но когда, при этом, они используют силовые органы, могут возникнуть проблемы у всех.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Как вы оцениваете действия полиции на Первомае

Применение силы и задержания справедливы
Задержания справедливы, силу применять было не нужно
Полиция не должна была задерживать участников шествия


Все новости:
12:53 В ЗакСе одобрили идею разрешить использовать флаг Петербурга не только по праздникам

12:48 Сторонники Удальцова вышли на акцию против электронного голосования

12:24 Макаров: О выборах губернатора Петербурга будет объявлено 31 мая

12:21 Конфликтная комиссия ЗакСа встала на защиту Максима Резника

12:00 В ЗакСе изменили сроки утверждения Генплана Петербурга

11:55 Депутаты ЗакСа подарят петербуржцам “инициативное бюджетирование”

11:53 Совет общественной палаты Петербурга предложит Беглову выдвинуться в губернаторы   2

11:50 Проектор в ЗакСе заработал сразу после выступления Шишлова

11:35 Шульман заметила, что регионы быстро извлекли урок из екатеринбургских протестов

11:18 Шишлов призвал депутатов провести парламентское расследование действий полиции 1 мая   6

11:09 Рауфа Арашукова лишили полномочий сенатора

10:50 Депутаты ЗакСа лишат льгот будущих петербургских производителей пальмового масла   1

10:34 ЗакС окончательно утвердил поправки в закон Петербурга о муниципальных выборах   1

10:30 В ЗакСе одобрили придуманный Полтавченко закон о приеме официальных делегаций

10:27 ЗакС окончательно освободил муниципальные учреждения от налогов

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.