Новости 12 ноября 2025, 13:55

Бельский ответил на предложение Тихоновой расследовать загрязнение Охты

фото ЗакС политика Бельский ответил на предложение Тихоновой расследовать загрязнение Охты

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский не считает нужным проводить парламентское расследование причин загрязнения Муринского ручья и реки Охта из-за прорыва коллектора в Выборгском районе. Ранее с предложением провести парламентское расследование выступила руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.

— Видимо, в связи с изменением названия партии, у них поменьше стало информации. В целом, депутатский корпус, мы все владеем информацией, связанной с той аварией. Надо отдать должное, Водоканал работал круглосуточно над этой проблемой. Уже 4 ноября проблема была локализована. Там, действительно, есть сложности, связанные с аварией. Правительство на этот вопрос ответило. Есть определенные потери, которые будут восполняться в весенне-летний период будущего года. Что из этого нужно "расследовать" — я не знаю. Последовательность действий понятна, она находится в компетенции органов исполнительной власти, — ответил Бельский на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру.

Ранее глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова обратилась к Бельскому с предложением провести парламентское расследование причин и условий инцидента. В своем письме политик также попросила обеспечить проведение регулярных брифингов со СМИ. По ее мнению, в ЗакСе могло бы набраться достаточное количество депутатов, готовых инициировать процедуру.

Петербуржцы стали жаловаться на зловоние и мор рыбы в Муринском ручье и реке Охте после инцидента с провалом грунта на улице Харченко, произошедшего вечером 20 октября. Тогда случился прорыв канализационного коллектора, в результате которого нечистоты попали в ручей и затем в реку. Помимо справороссов, ситуация привлекла внимание и других партий. Так, "Зеленые" обратились в профильные ведомства после жалоб горожан. В свою очередь, "Яблоко" предложило использовать средства резервного фонда для ликвидации аварии.

Парламентское расследование — это особый инструмент Законодательного собрания для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением прав петербуржцев и Устава города. За все время существования положения о парламентском расследовании им ни разу не воспользовались.

Константин Леньков


