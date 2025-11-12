Бельский ответил на предложение Тихоновой расследовать загрязнение Охты

Председатель Законодательного собрания Александр Бельский не считает нужным проводить парламентское расследование причин загрязнения Муринского ручья и реки Охта из-за прорыва коллектора в Выборгском районе. Ранее с предложением провести парламентское расследование выступила руководитель петербургского отделения партии "Справедливая Россия" Надежда Тихонова.

— Видимо, в связи с изменением названия партии, у них поменьше стало информации. В целом, депутатский корпус, мы все владеем информацией, связанной с той аварией. Надо отдать должное, Водоканал работал круглосуточно над этой проблемой. Уже 4 ноября проблема была локализована. Там, действительно, есть сложности, связанные с аварией. Правительство на этот вопрос ответило. Есть определенные потери, которые будут восполняться в весенне-летний период будущего года. Что из этого нужно "расследовать" — я не знаю. Последовательность действий понятна, она находится в компетенции органов исполнительной власти, — ответил Бельский на вопрос корреспондента ЗАКС.Ру.

Ранее глава петербургского отделения "Справедливой России" Надежда Тихонова обратилась к Бельскому с предложением провести парламентское расследование причин и условий инцидента. В своем письме политик также попросила обеспечить проведение регулярных брифингов со СМИ. По ее мнению, в ЗакСе могло бы набраться достаточное количество депутатов, готовых инициировать процедуру.

Петербуржцы стали жаловаться на зловоние и мор рыбы в Муринском ручье и реке Охте после инцидента с провалом грунта на улице Харченко, произошедшего вечером 20 октября. Тогда случился прорыв канализационного коллектора, в результате которого нечистоты попали в ручей и затем в реку. Помимо справороссов, ситуация привлекла внимание и других партий. Так, "Зеленые" обратились в профильные ведомства после жалоб горожан. В свою очередь, "Яблоко" предложило использовать средства резервного фонда для ликвидации аварии.

Парламентское расследование — это особый инструмент Законодательного собрания для рассмотрения вопросов, связанных с соблюдением прав петербуржцев и Устава города. За все время существования положения о парламентском расследовании им ни разу не воспользовались.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру