ЗакС принял законопроект о реформе местного самоуправления в первом чтении

В Законодательном собрании Петербурга 12 ноября в первом чтении поддержали проект закона о реформе системы местного самоуправления в городе, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ обновляет действующее положение, регламентирующее работу муниципальных образований в Петербурге. Ради этого законопроекта в ЗакС пришли все главы муниципальных образований Петербурга.

Проект закона подготовлен группой депутатов от "Единой России" в связи с необходимостью привести городское законодательство в соответствии с федеральным законом Клишаса — Крашенинникова, принятым в марте 2025 года. Формально меняется лишь внешний вид существующего закона о местном самоуправлении. В основном все текущие полномочия останутся у муниципалов, однако вместе с изменениями у губернатора Петербурге появится больше возможностей влиять на работу муниципальных образований. В частности, после принятия закона глава города сможет снимать с должностей глав МО. Подробнее о предстоящих переменах в органах местного самоуправления ЗАКС.Ру рассказывал в конце октября, во время внесения документа на рассмотрение парламента.

Представлял 60-страничный документ во время первого чтения депутат Всеволод Беликов, возглавляющий Совет муниципальных образований Петербурга. Он отметил, что Петербург стал первым регионом в России, где принимают подобный документ.

Несколько муниципалитетов уже подготовили свои предложения к законопроекту. Среди них МО "Дачное", МО "Ульянка", МО "Кронштадт" и другие. Беликов добавил, что их инициативы могут рассмотреть во втором чтении. Отметим, предложенный закон не связан с идеей об укрупнении муниципальных образований. Также, по словам Беликова, принятие законопроекта не потребует проведения досрочных выборов.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру