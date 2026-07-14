Путин наградил Княгинина орденом Дружбы

Вице-губернатор Петербурга Владимир Княгинин награжден орденом Дружбы, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин 13 июля. Наградой отмечены трудовые успехи и многолетний труд чиновника.

"За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу наградить [...] орденом Дружбы [...] Княгинина Владимира Николаевича — вице-губернатора Санкт-Петербурга", — говорится в тексте указа.

В Смольном Княгинин курирует работу комитета по науке и высшей школе и комитета по труду и занятости населения.

Орденом Дружбы награждают за вклад в укрепление сотрудничества наций и народностей, сближение их культур, за развитие экономического и научного потенциала России, а также за укрепление дружественных связей между странами. В марте этой награды был удостоен глава петербургского комитета по строительству Игорь Креславский, до него — глава комитета по природопользованию Кирилл Соловейчик. Отметим, что награжденному орденом вице-губернатору Борису Пиотровскому пришлось больше года дожидаться вручения награды.

Княгинин родился в Абакане в 1961 года. В 1983 году окончил ЛГУ имени А. Жданова по специальности "Правоведение", работал в Красноярском государственном университете. В 2005 году возглавил Фонд "Центр стратегических разработок Северо-Запад", позже последовательно занимал позиции директора, президента, вице-президента и научного руководителя фонда.

В 2018 году был назначен советником губернатора Петербурга. Должность вице-губернатора занимает с 2019 года.

На прошлой неделе Путин присвоил звание Героя Труда балетмейстеру Борису Эйфману. Награждением отмечены заслуги Эйфмана в развитии хореографического искусства и его многолетняя деятельность.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру