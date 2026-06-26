Потехина объяснила возможные сбои электронного дневника внешними факторами

В работе электронного дневника могут наблюдаться сбои, однако они происходят из-за объективных причин, связанных с проблемами с мобильным интернетом и действиями "недоброжелателей из-за рубежа", заявила 25 июня вице-губернатор Петербурга Ирина Потехина. В пример она привела удаление сервисов VK из приложения AppStore. По словам Потехиной, помимо внешних факторов других неполадок в работе электронного дневника в новом учебном году не ожидается. Своим мнением чиновница поделилась в ходе прямой линии на телеканале "Санкт-Петербург".

— Вы видите, что происходит сегодня в социальных сетях: взяли и все VK-сервисы заблокировали. Что это такое? [...] Судя по тому, как работают с нами наши, скажем так, недоброжелатели из-за рубежа, будут у нас проблемы и с электронным дневником, и с интернетом в принципе. К этому нужно быть готовыми. [...] Я не вижу причин, кроме тех объективных, о которых уже сказала, почему в этом учебном году должны быть проблемы с электронным дневником, — заявила Потехина.

Чиновница напомнила, что осенью 2025 года ей приходилось извиняться перед горожанами за работу электронного дневника. По ее словам, большинство накопившихся проблем удалось решить, хотя отдельные сбои по-прежнему происходят. В частности, в день прямой линии сервис оказался временно недоступен для школьников, пытавшихся посмотреть результаты ЕГЭ.

Потехина добавила, что за время существования проекта число его пользователей выросло с нескольких десятков тысяч до более чем 1,5 млн человек. Сегодня системой пользуются свыше 600 тысяч школьников и более 100 тысяч педагогов, а также родители, бабушки и дедушки учащихся.

Петербуржцы начали периодически сообщать о сбоях в работе электронного дневника в сентябре 2025 года. Тогда сервис перешел на авторизацию через портал "Госуслуги". После обновления школьного дневника родители и ученики стали сталкиваться с медленной загрузкой сайта, проблемами с просмотром оценок и информации об учебных предметах.

Накануне Apple исключила из App Store все сервисы VK, в том числе саму социальную сеть, приложения "VK Видео", "VK Музыка", "VK Мессенджер", "Дзен" и "Одноклассники". Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков счел такое решение компании "странным". По его словам, оно создает неудобства для русскоязычных пользователей App Store.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру