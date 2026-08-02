Прямую линию с Чечиной проведут вечером в четверг

Наталья Чечина станет гостем очередной прямой линии с вице-губернатором, сообщил 2 августа глава Петербурга Александр Беглов. Трансляция состоится в четверг, 6 августа, в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в паблике правительства города.

В Смольном Чечина курирует работу комитета территориального развития, комитета по социальной политике и комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. Также в сфере ее ответственности находится Управление социального питания.

Вопросы Чечиной можно задать в группе правительства Петербурга в соцсети "ВКонтакте" или же по телефону 246-79-49.

Предыдущим участником прямой линии стал вице-губернатор Сергей Кропачев. Он отвечал на вопросы горожан вечером 23 июля.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру