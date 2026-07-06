Омельницкий проведет прямую линию в четверг

Вице-губернатор Владимир Омельницкий проведет прямую линию с жителями Петербурга в четверг, 9 июля, сообщил губернатор Александр Беглов.

"9 июля в 19:00 пройдет прямая линия с вице-губернатором Санкт-Петербурга Владимиром Омельницким", — написал Беглов в социальных сетях.

В правительстве города Омельницкий курирует деятельность комитета имущественных отношений, комитета по здравоохранению, комитета по информатизации и связи, а также управления по развитию садоводства и управления ветеринарии.

Формат прямой линии не предполагает звонков в студию во время эфира. Горожан просят заблаговременно присылать свои вопросы по телефону 246-79-49 или же на страницу Омельницкого в соцсети "ВКонтакте".

На прошлой неделе "Единая Россия" выдвинула Омельницкого на выборы в Законодательное собрание. Вице-губернатор пойдет под первым номером в составе региональной группы кандидатов №3. Сами выборы назначены на 20 сентября, голосование по ним будет трехдневным, оно стартует 18 сентября.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру