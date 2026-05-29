Беглов передал коллегам из Смольного госнаграды и благодарности президента

Губернатор Александр Беглов 29 мая передал государственные награды и благодарности, подписанные президентом Владимиром Путиным, членам правительства Петербурга, сообщил городской телеканал. На торжественной церемонии в Смольном чествовали вице-губернаторов Владимира Княгинина и Бориса Пиотровского, председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Владимира Рябовола и главу комитета по транспорту Дениса Минкина.

Княгинину вручили почетный знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом". Награда присуждается за вклад в развитие города и выдающиеся достижения в экономике, науке, культуре, образовании, здравоохранении, а также за иные особые заслуги перед Северной столицей и его жителями. Пиотровский, в свою очередь, получил благодарность президента за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную службу. Рябовола и Минкина наградили медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени. Рябовол награжден за заслуги в сфере СМИ и многолетнюю добросовестную работу, а Минкин — за вклад в развитие транспортной отрасли Петербурга.

В конце декабря 2025 года Путин объявил благодарность президента Пиотровскому, а также вице-губернатору Евгению Разумишкину. Указы о награждении медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" Рябовола и Минкина опубликовали весной 2026 года.

