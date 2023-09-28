Невский суд прекратил производство по делу о пожаре на "Невской мануфактуре"

Невский районный суд на заседании 28 сентября прекратил производство по уголовному делу о пожаре на "Невской мануфактуре", сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Об этом ходатайствовала сторона защиты подсудимых.

Уголовное дело было возбуждено в отношении гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. На заседании в четверг гособвинитель попросил переквалифицировать действия подсудимых с п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание организованной группой услуг, не отвечающих требованиям безопасности) на ч. 1 ст. 238 УК РФ (то же самое, но без упоминания организованной группы в составе).

"Михневичем и Макеевым, а также их защитниками были заявлены ходатайства о прекращении производства по делу в связи с истечением сроков давности привлечения к ответственности", — указали в судебной пресс-службе.

Суд ходатайство удовлетворил и прекратил производство по делу. В прокуратуре пообещали проверить в установленный срок "законность, справедливость и обоснованность" вынесенного решения.

Пожар на "Невской мануфактуре" произошел в апреле 2021 года, при его тушении погиб один спасатель. Гособвинение требовало назначить обоим фигурантам по 3,5 года колонии, позже стало известно о возобновлении судебного следствия по делу.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру