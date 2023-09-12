Гособвинение потребовало по 3,5 года колонии для фигурантов дела о пожаре на "Невской мануфактуре"

В Невском районном суде сторона государственного обвинения завершила прения по делу о пожаре на "Невской мануфактуре", сообщила 12 сентября объединенная пресс-служба судов Петербурга. Фигурантами дела выступают гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Против обоих фигурантов выдвинуты обвинения в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, совершенных группой лиц по предварительному сговору (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Кроме того, Макеева отдельно обвиняли в нарушении требований сохранения или использования объектов культурного наследия, повлекшем их уничтожение или повреждение в крупном размере (ст. 243.1 УК РФ).

На заседании суда гособвинитель попросила суд назначить обоим фигурантам по 3,5 года колонии общего режима по статье об оказании небезопасных услуг. Дело о нарушении требований к сохранению исторического памятника в отношении Макеева прекращено в связи с истечением сроков давности.

Следствие полагает, что фигуранты дела сдавали помещения "Невской мануфактуры" в аренду, зная при этом об их небезопасности. В апреле 2021 года здание сгорело, при тушении пламени погиб один пожарный. Несколько человек пострадали в результате инцидента.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру