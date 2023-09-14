В Петербурге возобновили судебное следствие по делу о пожаре на "Невской мануфактуре"

Невский районный суд возобновил судебное следствие по делу о пожаре на "Невской мануфактуре", сообщила 14 сентября объединенная пресс-служба судов. Обвиняемыми по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. "а" ч. 2 ст. 238 УК РФ), проходят гендиректор АО "Невская мануфактура" Максим Макеев и его заместитель Алексей Михневич.

Следствие возобновили для повторного допроса экспертов. По уточнении показаний прения возобновятся, подсудимые получат право сказать последнее слово.

Макеева и Михневича обвиняют в том, что они сдавали в аренду помещения "Невской мануфактуры", якобы зная о том, что те не отвечают требованиям пожарной безопасности. В итоге в апреле 2021 года здание сгорело, нанесенный ущерб оценили в сумму свыше 850 миллионов рублей.

Накануне гособвинение запросило каждому из фигурантов по 3,5 года лишения свободы. Защита, в свою очередь, просила оправдать фигурантов в связи с отсутствием состава преступления или же назначить более мягкое наказание в виде условного срока.

Фото: Михаил Масленников / ЗАКС.Ру