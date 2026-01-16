Дело коммерсанта о пожаре на "Невской мануфактуре" дошло до суда

Невский районный суд зарегистрировал уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 219 УК РФ) в отношении предпринимателя Игоря Пеховского, сообщила 16 января объединенная пресс-служба судов Петербурга. Обвинение против него связано с пожаром на "Невской мануфактуре" в апреле 2021 года, материалы дела переданы судье.

По версии следствия, Пеховский арендовал нежилые помещения в здании мануфактуры для работы ООО "Англер" и ООО "РИФ", которыми фактически руководил. В первой компании он занимал должность генерального директора, во второй, учредителем которой выступила его сестра, занимался управлением производственными процессами и, в частности, отвечал за пожарную безопасность. Сами компании занимались строительством прогулочных и спортивных судов.

В частности, ООО "РИФ" арендовало помещение № 100-Н на четвертом этаже мануфактуры. В СК считают, что Пеховский организовал туда доставку и хранение горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, способных образовывать взрывоопасную смесь с воздухом, а также допустил к работе не полностью обученный персонал. Как резюмировали в пресс-службе судов, ему вменяют руководство технологическим процессом "без принятия адекватных мер пожарной безопасности".

Пожар в здании начался после полудня 12 апреля 2021 года. Пеховскому вменяют, что он не сообщил о пожаре спасателям, а также не поставил в известность прибывших пожарных о наличии взрывоопасных веществ в помещении.

"В результате совокупности допущенных Пеховским нарушений требований пожарной безопасности сотрудники МЧС были лишены возможности как правильно оценивать имеющиеся угрозы, так и обеспечивать собственную безопасность", — говорится в сообщении.

В дальнейшем из помещения произошел выброс пламени с распространением огня на верхние этажи. Под выброс попали сотрудники МЧС, двое из которых получили тяжкий вред здоровью, а третий погиб. Следствие считает, что это произошло "в результате небрежных действий" предпринимателя.

По факту пожара расследовалось уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ) в отношении гендиректора АО "Невская мануфактура" Максима Макеева и его заместителя Алексея Михневича. Следствие считало, что они сдавали помещения в аренду, зная об их небезопасности. В сентябре 2023 года суд прекратил производство по делу в связи с истечением сроков давности.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру