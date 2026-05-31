Новости 31 мая 2026, 11:02

Беглов и Бельский поздравили петербуржцев с праздником Святой Троицы

Губернатор Александр Беглов и председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский 31 мая поздравили горожан с праздником Святой Троицы. Текст обращения градоначальника опубликован на сайте Смольного. Губернатор отметил, что именно в день Святой Троицы Петр I основал Петербург. Также в честь этого праздника освящена Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, напомнил Беглов. 

"Высокие духовные и нравственные ценности, главной хранительницей которых всегда была Русская православная церковь, остаются основой нашего единства и преемственности поколений. Поздравляю всех с праздником Святой Троицы!" - отметил глава города в обращении к гражданам.

Бельский, в свою очередь, подчеркнул, что праздник Святой Троицы помогает обратиться к вечным ценностям. Парламентарий пожелал петербуржцам здоровья, благополучия и помощи Божией. 

Православный праздник Святой Троицы отмечается через 50 дней после Пасхи. Он знаменует рождение христианской церкви.

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 
Бельский Александр Николаевич 






