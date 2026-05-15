Новости 15 мая 2026, 17:16

Вице-губернатор Пиотровский проведет прямой эфир 21 мая

Член правительства Петербурга, вице-губернатор Борис Пиотровский проведет прямую линию в четверг, 21 мая, на телеканале "Санкт-Петербург". Предстоящий эфир чиновник анонсировал в соцсетях. Вопросы к трансляции можно отправить через официальный профиль Пиотровского в VK. 

– Ну что же, середина мая, впереди куча праздников, а значит, пришло время провести прямую линию. Блиайший четверг, 21 мая, отвечу на вопросы жителей, так что добро пожаловать, присылайте свои вопросы на мою страницу "ВКонтакте", – сказал Пиотровский.

Пиотровский в Смольном курирует деятельность комитета по культуре, комитета по физической культуре и спорту, а также комитета по печати и взаимодействию со СМИ и комитета по развитию туризма. Еще он отвечает за вопросы внутренней политики.

В последний раз на вопросы горожан в прямом эфире отвечал вице-губернатор Евгений Разумишкин, который курирует сферу ЖКХ и благоустройства.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру


