Полякова хотят включить в состав антитеррористической комиссии

В состав антитеррористической комиссии Петербурга планируют включить профильного вице-губернатора, отвечающего за развитие транспортной системы города, инновации и промышленную политику, говорится в опубликованном на сайте Смольного проекте постановления. Документ выложили 8 мая для проведения антикоррупционной экспертизы.

"Внести изменение в постановление губернатора [...] включив в состав антитеррористической комиссии Санкт-Петербурга по должностям, утвержденный указанным постановлением, в качестве члена комиссии вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов транспортной политики, промышленной и инновационной политики, развития предпринимательства и потребительского рынка", — говорится в проекте постановления.

Отметим, за транспортную отрасль и задачи, связанные с инновационной и промышленной политикой Петербурга, в Смольном отвечает вице-губернатор Кирилл Поляков. Он курирует в правительстве деятельность комитета по транспорту и комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Пост вице-губернатора он занял в июне 2022 года. В названии проекта постановления Смольного упоминается его фамилия.

Антитеррористическая комиссия Петербурга создана для координации работы исполнительных органов власти для профилактики и минимизации случаев терроризма. Комиссию возглавляет губернатор Александр Беглов. Его заместителем назначен начальник Управления ФСБ России по Петербургу и Ленобласти Александр Родионов. В состав комиссии входят представители региональных силовых структур, сотрудники городской администрации и комитетов Смольного.

