Борис Пиотровский поучаствовал в открытии памятника в Горно-Алтайске

Вице-губернатор Борис Пиотровский 8 мая вместе с главой Республики Алтай Андреем Турчаком принял участие в открытии памятника в Горно-Алтайске. Петербургский чиновник возглавил делегацию Северной столицы, прибывшую в регион. Также он поучаствовал в презентации книги первой алтайской поэтессы Александры Саруевой.

"В праздничные дни я во главе делегации Петербурга в Республике Алтай. Прилетел поздравить ветеранов и принять участие в открытии памятника "Благодарный Город — Герой Ленинград — жителям Горного Алтая"", — написал Пиотровский в социальных сетях.

Мероприятие стало знаковым событием для обоих регионов, поделился мнением Пиотровский. Он отметил, что в годы Великой Отечественной войны Горный Алтай принял около двух тысяч эвакуированных ленинградцев. Медалью "За оборону Ленинграда" были награждены 117 горноалтайцев, 11 воинов похоронены на Пискаревском мемориальном кладбище.

В свою очередь, Турчак назвал монумент "живой нитью памяти, соединяющей Горный Алтай и город на Неве".

Также Турчак сообщил об участии Пиотровского в презентации книги Саруевой "Тебе, моя Родина". Отдельно глава республики поблагодарил петербургского губернатора Александра Беглова за поддержку с изданием сборника.

