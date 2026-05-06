Новости 6 мая 2026, 15:21

Беглов поздравил ветеранов СВО с Днем Победы

Губернатор Александр Беглов 6 мая встретился с участниками специальной военной операции в городской больнице Святого Великомученика Георгия, сообщили в пресс-службе Смольного. Глава города поздравил бойцов с наступающим Днем Победы и сказал, что петербургские власти всегда готовы прийти им на помощь. Также Беглов поблагодарил ветеранов, которые после службе в зоне СВО вернулись в Петербург.

"Мы благодарны бойцам, которые возвращаются в Петербург. Они вслед за ветеранами Великой Отечественной и военных конфликтов приходят в школы, занимаются воспитанием подрастающего поколения. Очень важно, что дети видят настоящих героев. <...> Вы нужны стране. Ваш опыт, ваша преданность Отечеству – очень важны и в мирной жизни," - подчеркнул губернатор.

Беглов рассказал об организациях и программах, направленных на успешную адаптацию участников СВО к мирной жизни. Также он вместе с военнослужащими посадил деревья на территории больницы.

Ранее градоначальник встречался с военнослужащими в НИИ имени Иустина Джанелидзе в преддверии Дня защитника Отечества. Тогда Беглов пообщался с бойцами и их родными. Также встречи с участниками специальной военной операции в феврале провели вице-губернаторы Борис Пиотровский, Сергей Кропачев и Евгений Разумишкин. 

Дарья Нехорошева / Фото: Смольный


Беглов Александр Дмитриевич 






