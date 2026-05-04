Новости 4 мая 2026, 12:47

Прямая линия с вице-губернатором Разумишкиным пройдет 7 мая

Вице-губернатор Евгений Разумишкин 7 мая в 19:00 проведет прямую линию, сообщил губернатор Александр Беглов в своих соцсетях. Чиновник ответит на вопросы жителей. Трансляция пройдет в эфире телеканала "Санкт-Петербург" и в сообществе правительства Петербурга в соцсетях.

"В команде правительства Санкт-Петербурга я отвечаю за вопросы жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Прошу присылать вопросы по данной тематике," - сказал Разумишкин.

Вопросы будут принимать на странице вице-губернатора в соцсети "ВКонтакте" или по номеру телефона 246-79-49.

Разумишкин курирует деятельность жилищного комитета, комитета по благоустройству, а также административно-технической, жилищной и технической инспекций.

В прошлый раз Разумишкин провел прямую линию на канале "Санкт-Петербург" в сентябре 2025 года. Тогда он рассказал о подготовке к отопительному сезону и о зимней уборке в Петербурге.

Дарья Нехорошева / Фото: ЗАКС.Ру


Беглов Александр Дмитриевич 
Разумишкин Евгений Николаевич






