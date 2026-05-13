Беглов: С 2019 года средняя зарплата петербуржцев выросла на 87%

Средняя заработная плата петербуржцев выросла на 87% с 2019 года, рассказал 13 мая губернатор Александр Беглов во время выступления перед депутатами Законодательного собрания. По его словам, в 2025 году зарплата горожан выросла почти на 12% и составила 121,5 тысячи рублей, что на 21% выше общероссийского показателя. Также глава города заявил, что в Петербурге зафиксирован самый низкий уровень бедности в России.

— С 2019 года заработная плата по Санкт-Петербургу увеличилась более чем на 87%. Наш город входит в тройку лидеров среди субъектов России по росту реальных доходов населения, — заявил губернатор в Заксобрании.

Беглов добавил, что в городе каждый год растет количество рабочих мест. В 2025 году их стало больше на 46 тысяч. Потребность в кадрах находится на уровне 2024 года и составляет 150 тысяч человек. Уровень безработицы в 2025 году составлял 1,5% против 2,2% в среднем по России, заявил губернатор.

В апреле в Заксобрании выступал глава Петростата Александр Кукушкин. Тогда он сообщил, что средняя зарплата петербуржцев превысила 121 тысячу рублей. По данным Петростата, показатель вырос на 2,8% по сравнению с 2024 годом.

