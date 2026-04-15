Петростат: в 2025 году средняя зарплата в Петербурге превышала 120 тысяч рублей

В 2025 году заработная плата в Петербурге составляла 121,5 тысячи рублей, сообщил глава Петростата Александр Кукушкин 15 апреля во время выступления в Законодательном собрании. По его словам, в Петербурге этот показатель превышает среднероссийский на 21%. По сравнению с 2024 годом зарплата выросла на 2,8%.

При этом Кукушкин отметил, что более половины петербуржцев в 2025 году имели доход ниже среднего значения. Около 14% горожан зарабатывали менее 52 тысяч рублей в месяц. Примерно 36% жителей имели зарплату от 52 до 100 тысяч рублей. Более 200 тысяч рублей в месяц получали 12% петербуржцев.

По данным Петростата, самые высокие зарплаты в городе зафиксировали в областях добычи полезных ископаемых, страхования, финансах, информации и связи. Самый низкий доход получали работники общепита и представители гостиничной сферы.

Кукушкин отметил, что у горожан возникают вопросы о соответствии показателей средней зарплаты реальным доходам населения.

"... с точки зрения статистики ситуация естественная и очевидная, с точки зрения пользователей, вероятно, менее очевидная <...> Мы постараемся в этом году скорректировать свою практику," - заявил глава Петростата.

В начале апреля Петростат отчитался о средней зарплате в Петербурге по итогам января 2026 года. Ее размер составил 118 тысяч рублей.

