Средняя зарплата в Петербурге превысила 118 тысяч рублей в январе

По итогам января размер средней номинальной заработной платы в Петербурге составил 118,8 тысячи рублей, сообщил 6 апреля Петростат в своем отчете о социально-экономическом положении в городе и Ленинградской области. Наибольшим заработком могут похвалиться работники сферы добычи полезных ископаемых.

Размер реальной заработной платы, рассчитанной с учетом индекса потребительских цен, составил 69,6% относительно уровня декабря 2025 года. При этом за год показатель вырос на 4,7%.

Занятые добычей полезных ископаемых петербуржцы в среднем получали по 235,4 тысячи рублей в январе. Средняя зарплата сотрудников водного транспорта составила 225,4 тысячи, воздушного и космического транспорта — 223 тысячи рублей.

Наименьший заработок получали в январе работники сферы почтовой связи и доставки: у них выходило в среднем по 78,1 тысячи рублей. По 78,5 тысячи получали сотрудники гостиничного бизнеса и общественного питания, по 78,6 тысячи — занятые в сельском и лесном хозяйстве, охотники и рыболовы.

В Ленинградской области средняя номинальная зарплата составила 95,2 тысячи рублей, при этом реальная начисленная зарплата достигла отметки 78,7% относительно декабрьской. Больше других в январе получали занятые в водном транспорте жители — в среднем у них выходило по 315 тысяч рублей. Меньше других получали работники почты и доставки, их средняя зарплата составила 56,8 тысячи рублей.

Напомним, в декабре 2025 года средняя номинальная зарплата в Петербурге составила 168,1 тысячи рублей. По сравнению с ноябрем реальная начисленная зарплата тогда выросла на 43,8%.

