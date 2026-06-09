Беглов возложил цветы к могиле Петра Первого и Медному всаднику

Губернатор Петербурга Александр Беглов 9 июня возложил цветы к усыпальнице Петра Первого в Петропавловской крепости и Медному всаднику на Сенатской площади по случаю 354-й годовщины со дня рождения императора и основателя города. В торжественно-траурной церемонии в Петропавловском соборе также приняли участие вице-губернаторы Борис Пиотровский и Кирилл Поляков. В честь памятной даты настоятель собора архимандрит Александр отслужил заупокойную литию по Петру Первому.

Беглов отметил, что город продолжает хранить наследие императора. В рамках прошедшего Петербургского международного экономического форума Северная столица привлекла инвестиции, которые планирует направить на сохранение историко-культурного достояния Петра Первого.

Ранее глава города посетил усыпальницу императора в день 323-летия основания Петербурга. Вместе с ним память Петра Первого почтили спикер Законодательного собрания Александр Бельский и полномочный представитель президента в СЗФО Игорь Руденя. На торжественно-траурной церемонии возложения цветов к Медному всаднику в День города также присутствовали депутаты Государственной думы и парламентарии Законодательного собрания.

Петр Первый родился 9 июня 1672 года. Он умер 8 февраля 1725 года в возрасте 52 лет. В период своего правления император основал Петербург, развил регулярный морской флот и армию, а также стал автором реформ в области промышленности, административно-территориального управления, культуры и образования.

Екатерина Гусева / Фото: Смольный