Роспотребнадзор не нашел в Петербурге пригодных для купания водоемов

По состоянию на 9 июня на территории Петербурга ни один из 24 пляжей с водоемом не пригоден для купания, рассказала заместитель начальника Роспотребнадзора по городу и Ленобласти Лариса Салионова на пресс-конференции ТАСС. На прошлой неделе в ведомстве выявили только один безопасный водный объект.

— На 9 июня у нас уже отобрано 48 проб, проведено 176 исследований воды и водных объектов, продолжается исследование 16 проб по вирусологическим показателям. Основные показатели, остальные исследования у нас завершены. По результатам исследований на 9 июня у нас вода всех водных объектов по санитарно-химическим показателям не соответствует гигиеническим требованиям, — заявила Салионова.

Она добавила, что в воде на 10 пляжах из 24 специалисты выявили несоответствие по микробиологическим показателям. Сейчас ведомство также продолжает исследования проб воды по вирусологическим параметрам. Кроме того, работники профильных служб проверяют качество почвы на пляжах. По результатам испытания проб она не соответствует норме в реке Ижоре и трех Суздальских озерах.

На прошлой неделе специалисты Роспотребнадзора еще разрешали купаться в Ольгинском пруду в Выборгском районе Петербурга. Тогда представители ведомства среди прочего проверяли состояние воды в акваториях Ленинградской области. Там пригодными для купания признали Ратное, Снетковское и Петровское озера.

В 2025 году Роспотребнадзор не выявил в Петербурге ни одного безопасного для купания водного объекта. В Ленобласти специалисты разрешили купаться в трех водоемах.

Екатерина Гусева / Фото: ЗАКС.Ру