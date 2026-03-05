ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости 5 марта 2026, 10:49

Путин поручил проработать запрет передвижения СИМ по тротуарам

Вопрос об установлении запрета на поездки по тротуарам на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) поручил проработать президент Владимир Путин, информация об этом появилась 5 марта на сайте Кремля. Срок подготовки предложений установлен до 1 июня. Само поручение дано по итогам заседания Совета по правам человека, прошедшего в декабре 2025 года с участием главы государства.

Заняться подготовкой предложений предстоит Минтрансу совместно с МВД при участии СПЧ, Общественной палаты и заинтересованных комиссий Госсовета. Вместе им предстоит сформулировать идеи в области правового регулирования использования СИМ, включая электровелосипеды. Предложения должны будут коснуться, в том числе, использования средств мобильности в бизнесе.

"Представить предложения, <...> рассмотрев вопрос о возможности установления ограничений на передвижение таких средств по тротуарам", — говорится в опубликованном тексте.

Ответственными за выполнение поручения назначены глава Минтранса Андрей Никитин и глава МВД Владимир Колокольцев.

Ранее стало известно, что Смольный не планирует расширять существующую в Петербурге зону, в которой запрещено парковать СИМ. Сама зона существует с августа 2024 года и охватывает территории четырех центральных районов города.

