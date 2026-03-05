"Новые люди" проводят съезд в Петербурге

Днем 5 марта "Новые люди" проводят в Петербурге шестой съезд партии с участием руководства. В лофте на Арсенальной набережной собрались несколько сотен человек, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Это первый всероссийский съезд "Новых людей", проходящий в Северной столице.

С приветственным словом от Владимира Путина к собравшимся обратился начальник управления администрации президента по обеспечению деятельности Государственного совета Александр Харичев.

Глава государства пожелал участникам плодотворной работы и поблагодарил за работу представителей партии в Государственной думе, законодательных органах власти.

От Смольного на съезде присутствовала глава управления внутренней политики Юлана Савина. Также по приглашению явился руководитель петербургского исполкома партии "Единая Россия" Александр Сервин. Ещё в зале присутствовали иностранные делегации.

На съезде ожидается выступление председателя партии Алексея Нечаева, который должен подвести итоги работы "Новых людей" за шесть лет. Кроме того, на встрече партийцы определят планы на ближайшее будущее и внесут корректировки в программу партии.

Константин Леньков / Фото: ЗАКС.Ру