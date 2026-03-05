ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Смольный передал Белгородской области четыре модульные котельные

фото ЗакС политика Смольный передал Белгородской области четыре модульные котельные

Руководство Белгородской области получило четыре модульные котельные от администрации Петербурга, сообщил 5 марта губернатор региона Вячеслав Гладков в соцсетях. Котельные планируют использовать для подачи тепла в жилые дома. 

"Благодарен коллеге-губернатору из Санкт-Петербурга Александру Дмитриевичу Беглову за оказанную помощь. Котельные планируется ставить до окончания действия контртеррористической операции", - отметил Гладков. Также губернатор заявил, что в области уже началась подготовка к предстоящему отопительному сезону.

Напомним, режим контртеррористической операции ввели в Белгородской, Курской и Брянской областях в августе 2024 года. Такие меры приняли из-за атак ВСУ и угроз со стороны Украины. 

В 2022 году ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" передал Мариуполю две модульные котельные для восстановления теплоснабжения города. Такие котельные используются в случаях, когда подключение к централизованной тепловой сети экономически невыгодно или полностью отсутствует. 

Дарья Нехорошева / Фото: Вячеслав Гладков (скриншот видео)


