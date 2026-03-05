Фонтанка: По делу Кехмана в Пулково задержан акционер ББР Банка Гордович

Мажоритарный акционер "Балтийского банка развития" Дмитрий Гордович задержан накануне при попытке вылететь из Пулково в Турцию, сообщила 5 марта "Фонтанка" со ссылкой на свои источники. Предпринимателю вменяют легализацию особо крупной суммы средств в составе организованной группы (пп. "а" и "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По информации издания, из петербургского аэропорта Гордовича доставили в Москву. Его считают причастным к схеме с реализацией госконтракта на закупку техники для МХАТ имени Горького. Другими участниками схемы СК считает бывшего гендиректора МХАТ Владимира Кехмана и владельца "РСК-Ренессанс" Марата Каргинова, а также еще несколько лиц. Всего речь идет о 2 млрд рублей, переведенных на счета компании "Атлант-проект" в ББР Банке по договору, заключенному в конце 2022 года.

В СК полагают, что Каргинов в реальности контролировал "Атлант-проект". Гордович же якобы приискал для исполнения контракта компанию Gator Electronics Co L.L.C, торгующую компьютерным, но не театральным оборудованием. "Атлант-проект" заключил с ней контракт и перечислил 930 млн рублей в качестве аванса. ББР Банк исполнял платежное поручение.

Каргинов был задержан в Петербурге в октябре 2025 года по делу о даче взятки в обмен на преференции со строительными контрактами на объектах Минкульта. По версии СК, Каргинов мог приобрести и передать Кехману "Мерседес" V-класса стоимостью 27 млн рублей. Автомобиль был якобы оформлен на одну из фирм предпринимателя, но его реальным пользователем мог быть Кехман. В отношении последнего в июле 2025 года выдвинули обвинение по делу о растрате при реконструкции старой сцены МХАТ.

Андрей Казарлыга / Фото: ЗАКС.Ру