ЗакС утвердил обращение к министру транспорта об ограничениях для самокатов

Петербургский парламент 15 апреля одобрил в окончательной редакции текст обращения к главе Министерства транспорта России Андрею Никитину, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Депутаты просят у чиновника ввести новые ограничения и запреты для пользователей электросамокатов, чтобы сократить число происшествий с участием средств индивидуальной мобильности.

Так, депутаты предлагают допускать к управлению электровелосипедов и СИМ только с 16 лет, законодательно установить предельную мощность таких устройств, через ГИБДД ввести регистрационные знаки для СИМ, а также полностью запретить передвижение на средствах индивидуальной мобильности по пешеходным дорожкам и тротуарам.

Кроме того, Заксобрание предлагает установить административную ответственность за езду по тротуарам на СИМ, ввести обязательные требования к устройствам, применяемым в предпринимательских целях, и подготовить методички для курьеров.

"Реализация предлагаемых мер позволит снизить количество дорожно-транспортных происшествий с участием электровелосипедов и СИМ, а также урегулировать использование электровелосипедов и СИМ при осуществлении предпринимательской деятельности", — говорится в тексте обращения.

Проект подготовила парламентская комиссия по транспорту, возглавляемая единороссом Алексеем Цивилевым. Он считается одним из главных спикеров в Заксобрании на тему электросамокатов. В середине марта в интервью ЗАКС.Ру он предполагал, что Министерство транспорта могло бы подготовить регистрационные знаки для СИМ в мае 2026 года.

